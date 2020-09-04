ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والأسهم العالمية، الأمر الذي عزز الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1935.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:26 بتوقيت غرينيتش.

في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1941.30 دولار للأونصة.

وتتجه عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في نحو ثلاثة أشهر.

ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وجميع الأنظار متجهة الآن إلى أرقام الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وستبحث الأسواق على مؤشرات عن أداء الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"