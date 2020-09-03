سوريا تعلن عن مناقصة بالسرعة الكلية لتأمين نحو 40 ألف طن من الرز

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية، عن مناقصة بالسرعة الكلية، لتأمين 39.4 ألف طن رز صيني حبة قصيرة ومصرية من الصنف الثالث أو الرابع.

وحسب الإعلان، فإن المناقصة داخلية أو خارجية، ينتهي التقديم عليها مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وتبلغ التأمينات الأولية للعروض الخارجية 15 يورو لكل طن، أي بواقع 591 ألف يورو عن كامل الكمية المطلوبة، أما تأمينات العروض الداخلية فبلغت 22.5 ألف ليرة عن كل طن، بواقع 886.5 مليون ليرة عن كامل الكمية.

وعن مدة تنفيذ العقد، اشترطت المؤسسة أن يتم الشحن خلال 3 أشهر للعروض الخارجية، من اليوم التالي من تاريخ تبليغ الاعتماد المستندي، أو تاريخ تبلغ أمر المباشرة.

أما في العروض الداخلية، فيتم التسليم في مستودعات الجهة الطالبة خلال 3 أشهر من تاريخ تبلغ المتعهد أمر المباشرة.

ويدفع المتعهد ما قيمته 1 بالألف عن كل يوم تأخير، على ألا يتجاوز 20% من القيمة الإجمالية للعقد.

المصدر: "الوطن"