"موديز": وضع مصر الائتماني يعكس متانتها في مواجهة صدمات التمويل

ذكرت وكالة "موديز" العالمية، أن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل، وتدعم ذلك سيولة محلية وخارجية.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعد انعكاسا لتنوع وقوة الاقتصاد.

وأضافت أن انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتقلص تكاليف الاقتراض محليا لهما أيضا تأثير إيجابي على الوضع الائتماني (لمصر).

ومن بين نقاط الضعف الائتمانية الرئيسية الاحتياجات التمويلية الكبيرة والضبابية بشأن فرص التوظيف ومخاطر أمنية.

المصدر: "رويترز"