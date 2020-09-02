الكرملين: اعتماد الميزانية الروسية على موارد الطاقة يتراجع

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن اعتماد الاقتصاد الروسي على موارد النفط والغاز ينحسر بشكل تدريجي، بالرغم أن ذلك لا يتم بالسرعة التي تتمناها السلطات.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على طلب تعليق على تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ليست دولة محطة وقود.

وكان الرئيس الروسي قد شدد أمس على أن روسيا تملك تكنولوجيات متطورة تتيح لها مواجهة تحديات العصر، مشيرا إلى أن روسيا ليست دولة محطة وقود.

وأضاف بوتين أن مستقبل روسيا الاقتصادي والحضاري يرتبط بنجاح تطورها تكنولوجيا.

ووفقا لتقرير لهيئة الرقابة والتفتيش المالية الروسية، فإن حصة عائدات النفط والغاز في الميزانية الروسية كانت في النصف الأول من العام الجاري أقل من الثلث.

وأشار التقرير إلى أن حصة عائدات النفط والغاز من إجمالي حجم إيرادات الميزانية الروسية بلغت في النصف الأول من العام الجاري 29.3%، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد تراجعت عائدات موارد الطاقة بنسبة 13.9%.

المصدر: "تاس"