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بيانات أمريكية ترفع أسعار الذهب الأسود

مال وأعمال

بيانات أمريكية ترفع أسعار الذهب الأسود
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد سحب فاق التوقعات من مخزونات الخام في الولايات المتحدة ونشاط قوي للمصانع الأمريكية والصينية غذى التفاؤل بشأن التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بواقع 45 سنتا إلى 46.03 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينيتش، لترتفع بذلك لليوم الثالث.

في حين زادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بمقدار 43 سنتا إلى 43.19 دولار.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس الماضي إلى 501.2 مليون برميل، لتفوق توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

المصدر: "رويترز"

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