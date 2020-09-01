 
مباشر

الإمارات وإسرائيل تركزان على مجالين للاستثمار المشترك

مال وأعمال

الإمارات وإسرائيل تركزان على مجالين للاستثمار المشترك
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/on8m

قال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة اليوم الثلاثاء، إن مكتب أبوظبي للاستثمار و"استثمر في إسرائيل"، التابع لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اتفقا على التعاون الاستثماري المشترك.

إقرأ المزيد
إسرائيل والإمارات تتفقان على‭ ‬التعاون في الخدمات المالية
إسرائيل والإمارات تتفقان على‭ ‬التعاون في الخدمات المالية

وأضاف المكتب أنه جرى عقد أول اجتماع "لاستشكاف فرص الشراكة ذات الفائدة للطرفين"، مشيرا إلى أن التركيز يتم على الفرص في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.

وقال البيان "مع فتح المجال أمام الشركات الإسرائيلية للاستثمار، مكتب أبوظبي للاستثمار يسعى لتمهيد الطريق لها لدخول السوق والاستفادة من فرص نمو الأعمال في الإمارة".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا