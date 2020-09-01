الإمارات وإسرائيل تركزان على مجالين للاستثمار المشترك

قال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة اليوم الثلاثاء، إن مكتب أبوظبي للاستثمار و"استثمر في إسرائيل"، التابع لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اتفقا على التعاون الاستثماري المشترك.

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وأضاف المكتب أنه جرى عقد أول اجتماع "لاستشكاف فرص الشراكة ذات الفائدة للطرفين"، مشيرا إلى أن التركيز يتم على الفرص في مجالي الابتكار والتكنولوجيا.

مكتب أبوظبي للاستثمار و "استثمر في إسرائيل" يضعان خطة للتعاون الاستثماري المشترك، خلال أول اجتماع يعقده الطرفان لاستكشاف فرص الشراكة ذات الفائدة للطرفين، مع التركيز على جوانب الابتكار والتكنولوجيا. pic.twitter.com/ptPJItmeHH — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 1, 2020

وقال البيان "مع فتح المجال أمام الشركات الإسرائيلية للاستثمار، مكتب أبوظبي للاستثمار يسعى لتمهيد الطريق لها لدخول السوق والاستفادة من فرص نمو الأعمال في الإمارة".

المصدر: "رويترز"