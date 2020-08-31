تراجع بورصات الخليج الرئيسية

انخفضت بورصات الخليج الرئيسية، اليوم الاثنين، تحت ضغط أسهم القطاع المالي، وقادت بورصة قطر الخسائر مع هبوط معظم أسهمها.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي منخفضا 0.5 بالمئة، وهبط سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة، والبنك السعودي الفرنسي 2.6 بالمئة، لكن سهم شركة "أرامكو" السعودية صعد 1.3 بالمئة.

ونزل مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.7 بالمئة، متضررا من نزول سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 1.8 بالمئة، وانخفاض سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة.

وفي أبوظبي، هبط مؤشر البورصة 0.4 بالمئة بفعل هبوط سهم "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنوك البلاد، 0.7 بالمئة وسهم اتصالات الإماراتية 1.2 بالمئة.

وفي قطر نزل مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.8 بالمئة، وهبطت معظم الأسهم المدرجة على المؤشر وفقد سهم صناعات قطر اثنين بالمئة.

أما في مصر فقد تراجع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 0.6 بالمئة، وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.8 بالمئة، وهبط سهم السويدي اليكتريك 3.9 بالمئة.

المصدر: "رويترز"