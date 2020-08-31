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سعر برميل "برنت" عند أعلى مستوى في 5 أشهر

مال وأعمال

سعر برميل
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، فيما لامس "برنت" أعلى مستوى في 5 أشهر، بدعم من خفض إمدادات الخام من أبوظبي 30%.

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وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينيتش، بنحو 1% إلى 46.27 دولار للبرميل.

وقبل ذلك صعد خام "برنت" إلى 46.38 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي.

فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.25 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 0.7%.

وأبلغت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عملاءها اليوم، بأنها ستخفض إمدادات أكتوبر المقبل بنسبة 30%، وذلك في إطار تلبية التزامات الإمارات باتفاق "أوبك+".

المصدر: "رويترز"

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