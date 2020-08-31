"أدنوك" الإماراتية ستخفض إمدادات النفط بنحو الثلث

قال مصدران مطلعان، اليوم الاثنين، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ستخفض كمية النفط الخام الذي تورده لمشترين بعقود محددة المدة في آسيا 30% في أكتوبر المقبل.

ويأتي التخفيض في إطار تعهدات الإمارات ضمن اتفاق "أوبك+" وذلك لدعم أسواق النفط التي تواجه تراجعا في الطلب.

وأضاف المصدران أن خفض الإمدادات 30 بالمئة سيطبق على جميع درجات الخام الأربع لـ"أدنوك" وهي مربان وأم اللولو وداس وزاكوم العلوي.

المصدر: "رويترز"