هبوط بورصات الخليج وبورصة دبي الأكثر انخفاضا

أغلقت معظم البورصات الرئيسية في الخليج منخفضة اليوم الخميس إثر خسائر في أسهم القطاع المالي فيما كانت أسهم دبي الأكثر انخفاضا، مع أن أبوظبي صعدت مخالفة الاتجاه العام.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية 0.3 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم البنك الأهلي التجاري 1.4 بالمئة، ونزول سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة.

فيما تراجع مؤشر دبي 0.9 بالمئة بفعل تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 بالمئة، ونزول سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة.

وجاء ذلك خلافا لمؤشر بورصة أبوظبي الذي صعد 0.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات 0.5 بالمئة.

وفي قطر، هبط مؤشر البورصة 0.2 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.5 بالمئة، وانخفاض سهم قطر لنقل الغاز "ناقلات" 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.1 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.5 بالمئة.

المصدر: "رويترز"