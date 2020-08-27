مصر تصنع برجا ضخما لأول مرة في تاريخها وتوقف استيراده من كوريا (صور)

قامت شركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، بتصنيع برج "Recovery column 700 C4" لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتم تصنيع البرج بطول 30 مترا لصالح شركة "إيلاب"، في أول مرة لتصنيع مثل هذه الأبراج في مصر، بعد أن كان من المقرر استيرادها من كوريا.

ويهدف هذا البرج إلى استرجاع المذيب المستخدم في فصل المنتج (البنزول)، كما حصلت شركة "بترومنت" من شركة "إيلاب" على مشروع تصنيع وتوريد وتركيب أوعية فصل الكلوريدات بمحتوياتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية