ثروة أغنى سيدات روسيا تسجل رقما قياسيا

بلغت ثروة أغنى السيدات الروسيات، المدرجن في تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية، مستوى قياسيا، حيث بلغ إجمالي ثروتهن 10.7 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وضمت قائمة أغنى سيدات روسيا 25 شخصية، وللعام الثاني على التوالي تجاوزت ثروة اثنتين منهن مستوى المليار دولار، وهما إيلينا باتورينا أرملة محافظ موسكو السابق (1.3 مليار دولار) وتاتيانا باكالتشوك مؤسسة متجر "Wildberries" الإلكتروني (1.1 مليار دولار).

في حين جاءت في المرتبة الثالثة يكاتيرينا فيدون ابنة نائب رئيس شركة "لوك أويل" ومالك النادي الرياضي "سبارتاك"، وبلغت ثروة يكاتيرينا فيدون نحو 700 مليون دولار.

أما تاتيانا كوفالتشوك من بطرسبورغ، فقد شغلت المرتبة الرابعة بحصتها البالغة 2.4% من رأسمال زوجها في "بنك روسيا" و49.9% في شركة "البيت الكبير 9" التي تسيطر جزئيا على شركة "سوغاز" الروسية.

وقدرت "فوربس" ثروة تاتيانا كوفالتشوك بنحو 600 مليون دولار، كذلك ضمت قائمة أغنى 5 سيدات في روسيا يلينا ريبولوفليفا، الزوجة السابقة لمالك نادي كرة القدم "موناكو"، وقدرت ثروتها أيضا بنحو 600 مليون دولار.

المصدر: "لينتا.رو"