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فوربس تنشر قائمة أغنى 10 روسيات

مال وأعمال

فوربس تنشر قائمة أغنى 10 روسيات
Sputnik Sergey Guneev
صورة أرشيفية
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أعدت مجلة "فوربس" تصنيفا لأغنى النساء الروسيات. وتصدرت التصنيف رئيسة شركة Inteco Management ، يلينا باتورينا، بثروتها 1.2 مليار دولار.

وتقوم يلينا  باتورينا، حاليا بتطوير أعمالها خارج روسيا حيث تنتج الجبن وتصاميم بلاستيكية للملاعب الرياضية.

واحتلت مديرة متجر الإنترنت Wildberries ، تاتيانا باكالتشوك، المرتبة الثانية في التصنيف. وقدرت ثروتها في أغسطس الماضي بمليار دولار.

أما زوجة الملياردير من بطرسبورغ، تاتيانا كوفالتشوك، فشغلت المرتبة الثالثة وتمتلك تاتيانا مع زوجها حصة 2.4% من رأسمال "بنك"روسيا" وحصة 49.9% في شركة "البيت الكبير 9" التي تسيطر جزئيا على شركة "سوغاز" الروسية.

وجاءت المستثمرتان، يلينا ريبولوفليفا، و،أولغا بيليافتسيفا اللتان تقدر ثروتهما بـ 600 مليون دولار وبـ 550 مليون دولار في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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