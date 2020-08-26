تأجيل موعد انعقاد منتدى "دافوس" الاقتصادي

قرر منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الذي يعقد عادة سنويا في الشتاء بمدينة دافوس السويسرية، تأجيل انعقاده هذا العام، بسبب جائحة كوفيد-19 والظروف المحيطة بها.

وأعلن منظمو المنتدى، اليوم الأربعاء، أن المنتدى سينعقد أوائل الصيف المقبل، على أن يتم تحديد تاريخ انعقاد المنتدى في وقت لاحق.

ويستقطب المنتدى بشكل سنوي نخبة رجال الأعمال والسياسين في العالم، وانطلق المنتدى في 1971 ويهدف إلى "تحسين وضع العالم".

المصدر: "رويترز"