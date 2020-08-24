دبي تتفوق مع صعود أسواق الخليج الرئيسية

أغلقت معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط على ارتفاع، اليوم الاثنين، وكان أفضل أداء لمؤشر دبي الذي استفاد من قفزة في سهم "بنك الإمارات دبي الوطني"، أكبر بنوك الإمارة.

وارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي 2%، مدفوعا بقفزة 6.1% في سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" وزيادة 1.5% لسهم بنك "دبي الإسلامي".

ويراهن المستثمرون على نمو "بنك الإمارات دبي الوطني " بعد تقارير بأنه مشتر محتمل لأصول "بنك بلوم" اللبناني في مصر.

كذلك ارتفع مؤشر أبوظبي 0.6%، مدعوما بصعود سهم "بنك أبوظبي الأول"، 0.9 % وارتفاع سهم "بنك أبوظبي التجاري" 2.1 %.

فيما صعد المؤشر القياسي السعودي 0.7 %، إذ زاد سهم عملاق النفط "أرامكو" السعودية 2.4 %، في حين ارتفع سهم مصرف "الراجحي" 1.1 %.



وتقدم المؤشر القطري 0.8 %، مع صعود "صناعات قطر" 7.4 % ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 29 يناير الماضي، بعد أن اشترى منتج البتروكيميائيات حصة "قطر للبترول"، البالغة 25 %، في شركة "قطر للأسمدة الكيماوية" (قافكو) مقابل مليار دولار.



وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 0.4 %، مدفوعا بارتفاع 3.2 % في سهم "الشرقية للدخان".

المصدر: "رويترز"