مصرف سوري كبير: حصلنا 90% من الديون المتعثرة

صرح المدير العام للمصرف العقاري السوري، مدين علي، بأنه تم إنجاز 90 بالمئة من ملف الديون المتعثرة لدى المصرف.

وبين أن معظم القروض الكبيرة والمتوسطة المتعثر تسديدها تمت معالجتها، وتجري حاليا متابعة الديون الصغيرة، والتواصل مع المتعثرين لإنجاز تسويات حول ديونهم، ما يسهم في تحصيل أموال المصرف، وتسهيل إجراءات السداد للمقترضين وتمكينهم من إيفاء المستحقات المالية المترتبة عليهم.

وفيما يخص استئناف منح القروض، بين أنه لم يرد حتى اليوم أي تعميم بذلك من البنك المركزي السوري.

وأضاف، أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لعودة منح القروض، لأهمية ذلك في النشاط الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات المتعددة للتمويل.

المصدر: "الوطن"