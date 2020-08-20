انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بمقدار 10 جنيهات، عقب هبوط الأسعار مساء أمس الأربعاء بمقدار 20 جنيها للغرام، ليسجل غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، 850 جنيها للغرام.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

- عيار 18 سجل 728 جنيها.

- عيار 21 سجل 850 جنيها.

- عيار 24 سجل 971 جنيها.

وجاء هبوط أسعار الذهب في مصر، نتيجة تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية بفعل موجة بيع للمعدن النفيس.

المصدر: "اليوم السابع"