الإعلان عن اكتشاف تركيا حقول غاز في البحر الأسود

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر أن سفينة الحفر التركية فاتح، اكتشفت حقول غاز طبيعي في البحر الأسود.

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ولم تكشف المصادر حجم وعمق الحقول المكتشفة، وكذلك الصعوبات التي قد تواجه عمليات استخراج الغاز.

يُشار إلى أن السفينة التركية "فاتح" تقوم بأعمال التنقيب في منطقة تونا -1، الواقعة عند تقاطع الحدود البحرية البلغارية والرومانية والمياه الداخلية التركية، منذ يوليو الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد قال في وقت سابق إنه يعتزم الإعلان يوم الجمعة 21 أغسطس عن "أنباء سارة جدا" للمواطنين، ستفتح حقبة جديدة أمام البلاد .

ويرى كريستوف ميركل، العضو المنتدب لشركة الاستشارات "ميركيل إنيرجي"، أن أوكرانيا وبلغاريا واليونان، ستكون مهتمة إذا قررت تركيا تصدير الغاز من هذه الحقول.

ويعتقد الخبير إضافة إلى ذلك، أن تركيا ستتوقف عن استخدام قسم من خط أنابيب الغاز ستريم.

وتقوم تركيا في الوقت الحالي أيضا بالتنقيب الجيولوجي في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من قبرص.

وبهذا الشأن، شدد أردوغان على أن أنقرة لن تتخلى عن خطط التنقيب، على الرغم من التهديد بفرض عقوبات ضدها.

وكان جوزيب بوريل رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي قد دعا أنقرة في 16 أغسطس، إلى التوقف عن العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

المصدر: تاس