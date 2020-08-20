4400 دولار شهريا لخبير في "إنستغرام".. أعلى الرواتب للوظائف عن بعد

لا شك أن العمل عن بعد بات واقعا نعيش فيه في ظل أزمة جائحة كورونا، التي غيرت نمط حياتنا وعملنا. فقد قام موقع "رابوتا. رو" الروسي بتصنيف الوظائف عن بعد في روسيا، بحسب الراتب المقدم.

وشمل التصنيف شهر أغسطس الجاري، ووفقا للموقع فإن أعلى راتب لوظيفة عن بعد معروضة لخبير ترويج في شبكة "إنستغرام" في شركة لتصنيع الهواتف الذكية، ويجري الحديث تحديدا عن أخصائي في إعداد ونشر قصص (ستوريز) في "إنستغرام".

ويقول موقع "رابوتا. رو" إن أخصائيا مثل هذا من الممكن أن يحصل على راتب شهري يبلغ 250 ألف روبل (حوالي 4400 دولار) في روسيا، لكن الموقع يشير إلى أن هذا العمل موسمي، إذ يستمر لأربعة شهور فقط.

ويضيف الموقع أن خبيرا في الاختبارات البرمجية التلقائية يمكنه الحصول على راتب شهري يبدأ بـ175 ألف روبل (2400 دولار). وهذا الاخصائي يقوم بتدقيق البرامج ووضع برمجيات للتحكم في إجراء الاختبارات.

ومن الوظائف الأخرى عن بعد، التي يمكن لصاحبها في روسيا الحصول على راتب مرتفع، هي مطور NET ومدير توظيف، حيث يمكن الحصول على راتب شهري يبدأ بـ150 ألف روبل (2033 دولارا).

فيما يمكن لأخصائي في إعداد الوثائق التقنية الحصول على راتب شهري عند 120 ألف روبل (1600 دولار).

المصدر: RT