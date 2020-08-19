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ألمانيا.. أسبوع عمل بأربعة أيام فقط لتجاوز الأزمة

مال وأعمال

ألمانيا.. أسبوع عمل بأربعة أيام فقط لتجاوز الأزمة
Reuters
صورة أرشيفية/ برلين
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صرح وزير العمل الألماني هوبرتوس هيل، بأن تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام قد يكون إجراء مناسبا للمساهمة في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تعصف بألمانيا.

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وقال هيل، في مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية نشرت اليوم، إن "تجاوز الأزمة يتطلب أفكارا جيدة وعملية، وبذلك نتجاوز الأزمة معا".

وأضاف، أن تخفيض أسبوع العمل مع دفع تعويضات جزئية قد يكون تدبيرا مناسبا بشرط موافقة الشركاء الاجتماعيين (أصحاب العمل والموظفين).

وفي وقت سابق قال رئيس الاتحاد الصناعي الألماني يورغ هوفمان، في مقابلة صحفية، إن أسبوع العمل لمدة 4 أيام يمكن أن يكون استجابة للتغييرات الهيكلية في قطاعات اقتصادية مثل صناعة السيارات وسيوفر ذلك الوظائف.

وكان معهد "إيفو" الاقتصادي قد توقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني في 2020 بنسبة 6.7%، على أن ينمو في 2021 بنسبة 6.4%.

المصدر: "نوفوستي"

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