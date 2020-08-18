 
مباشر
عاجل
المحكمة الدولية: ما من دليل على ضلوع قيادة "حزب الله" وسوريا باغتيال الحريري

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

مال وأعمال

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojsz

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 1% صاعدة فوق مستوى الألفي دولار للأونصة.

وجاء الارتفاع مع تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر الذهب للأونصة بنسبة 0.7% إلى 1999.26 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من التعاملات ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار.

في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5% إلى 2007.60 دولار للأونصة.

وقالت فاندانا بهارتي، نائبة الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى "إس إم سي كومتريد" للاستشارات: "هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن".

وزاد سعر الفضة بنسبة 2.1% إلى 27.97 دولار للأونصة، وتقدم البلاتين 1.5% مسجلا 963.29 دولار للأونصة، في حين نزل البلاديوم 0.4% دولار للأونصة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا