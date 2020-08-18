أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 1% صاعدة فوق مستوى الألفي دولار للأونصة.

وجاء الارتفاع مع تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر الذهب للأونصة بنسبة 0.7% إلى 1999.26 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من التعاملات ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار.

في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5% إلى 2007.60 دولار للأونصة.

وقالت فاندانا بهارتي، نائبة الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى "إس إم سي كومتريد" للاستشارات: "هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن".

وزاد سعر الفضة بنسبة 2.1% إلى 27.97 دولار للأونصة، وتقدم البلاتين 1.5% مسجلا 963.29 دولار للأونصة، في حين نزل البلاديوم 0.4% دولار للأونصة.

المصدر: "رويترز"