جنون الذهب يتواصل في مصر

شهدت أسواق الذهب بمصر جنونا في الأسعار، ما بين صعود وهبوط كبيرين، حيث شهدت أسعاره حسب آخر تحديث عبر غرفة المشغولات الذهبية ارتفاعا كبيرا بـ1.75% خلال الساعات الماضية.

وحسب إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، فإن سعر الذهب ارتفع بشدة بسبب تراجع سعر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وذلك بسبب مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وسجل سعر الذهب بحسب آخر تحديث 872 جنيها للغرام عيار 21 وهو الأوسع انتشارا في مصر، بينما سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 996.55 جنيه.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 747.40 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فبلغ 6976 جنيها، في حين سجل السعر العالمي للأوقية نحو 1975 دولارا.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT





