السيسي يوجه الحكومة بتطوير منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء بتطوير منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر.

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ووجه الرئيس المصري بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحاور التنفيذية الخاصة بمشروعات الحديد والصلب، إلى جانب جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذلك تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

وتعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط تمكنت من تأسيس "شركة الحديد والصلب المصرية " وهي تعد أكبر شركة للحديد والصلب في مصر وأول شركة في الشرق الأوسط، وتأسست عام 1954 بقرار من الرئيس المصري الراحل عبد الناصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية