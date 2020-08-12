السيسي يوجه الحكومة بتطوير قطاع التعدين واكتشاف ثروات مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين في مصر، تعظم الاستفادة من موارد الدولة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن اجتماع الرئيس المصري مع الحكومة تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية، حيث وجه السيسي بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتستكشف الثروات المعدنية على مستوى الجمهورية وذلك وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإداري الحديث.

واستعرضت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد خلال الاجتماع أبرز محاور استراتيجية تطوير قطاع التعدين في ضوء رؤية مصر 2030، خاصة ما يتعلق بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة من خلال الصناعات التحويلية، وكذا تعظيم الإنفاق على الاستكشاف وتخفيض حجم استيراد المواد الخام المعدنية.

كما عرض وزير البترول طارق الملا نتائج اجتماعات لجنة تطوير قطاع الثروة المعدنية، خاصة ما يتعلق بمناقشة المعوقات ذات الصلة والخطط المطروحة في هذا الصدد لتهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة بما يدعم تحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوى في الناتج القومي، لا سيما من خلال تعديل الأطر القانونية والتشريعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وكذا إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية لإدارة العملية التعدينية بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل القوى البشرية والبنية التحتية للقطاع.

كما شهد الاجتماع قيام مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية اللواء مصطفى أمين بعرض المصانع والوحدات الإنتاجية في عدد من المواقع على مستوى الجمهورية، والخاصة باستخراج وتلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات الأولية في مجال المعادن، والتي تدخل في الكثير من الصناعات التحويلية، بما في ذلك مصانع الرخام والغرانيت.

المصدر: RT