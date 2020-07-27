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الحكومة المصرية: البلاد تمتلك ثروة من الذهب ستجعلها النموذج المضيء والنادر في الشرق الأوسط وإفريقيا

مال وأعمال

الحكومة المصرية: البلاد تمتلك ثروة من الذهب ستجعلها النموذج المضيء والنادر في الشرق الأوسط وإفريقيا
Reuters
مصر
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، رسما بيانيا أوضح من خلاله أن مصر تحتل مكانة متميزة في إنتاج الذهب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الحكومة المصرية: البلاد تمتلك ثروة من الذهب ستجعلها النموذج المضيء والنادر في الشرق الأوسط وإفريقيا
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الإنفوجرافيك
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وأوضح الرسم البياني "إنفوغرافيك"، أن من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين في مصر موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس عام 2019 على تعديلات قانون الثروة المعدنية والتي بموجبها سيتم التحول لنظام الإيجارات والضرائب بدلا من اقتسام الإنتاج بين شركات التعدين والحكومة. 

 كما تناول ما قالته مؤسسة فيتش عن القاهرة، التي أكدت أن مصر ستكون النموذج المضيء والنادر في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي الوحيدة التي ستحقق معدل نمو سنوي موجب 2.6%.

يذكر أن مصر حققت يوم 30 يونيو الماضي، كشفا تجاريا للذهب في الصحراء الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أونصة من الذهب.

المصدر: اليوم السابع

 

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