"غازبروم" تبيع حصة تملكها في شركة بلغارية

وافق مجلس إدارة شركة الغاز الروسية "غازبروم" على بيع حصة تبلغ 50% في شركة الغاز البلغارية Overgas لمساهم آخر في الشركة البلغارية مقابل 15.5 مليون يورو.

جاء ذلك في بيان نشرته "غازبروم" اليوم الخميس، ووفقا للبيان فإن المساهم الآخر، الذي سيشتري الحصة، هو Overgas Inc.

و"غازبروم" هي شركة طاقة عملاقة روسية تتخذ من موسكو مقرا لها، تنشط في مجال الغاز بشكل رئيسي، لكن لديها أيضا نشاط مرتبط بالنفط.

وتشارك "غازبروم"، التي تعد أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي في العالم، في مشاريع مختلفة في العالم، بما في ذلك في أوروبا وفي دول عربية.

المصدر: "تاس"