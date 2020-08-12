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مصر تطور قطاع النقل والمواصلات وتخصص حارات للأتوبيسات الكهربائية لأول مرة (صور)

مال وأعمال

مصر تطور قطاع النقل والمواصلات وتخصص حارات للأتوبيسات الكهربائية لأول مرة (صور)
Reuters
مصر
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تشهد مصر تطورا غير مسبوق في قطاع النقل والمواصلات، حيث تم تخطيط وتخصيص حارات للأتوبيسات الكهربائية الأولى من نوعها في مصر، للعمل على محور المحمودية.

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كما تم إنشاء محطات للأتوبيسات وتخصيص مظلات ومقاعد انتظار للركاب بطول محور المحمودية بأشكال مختلفة، حسب رقم الخط، حيث تم تقسيم الأتوبيسات الكهربائية للعمل على 3 خطوط بمحور المحمودية، ويبدأ الخط الأول من "بشائر الخير" بكرموز، مرورا بسموحة، وصولا إلى محطة السيوف بالعوايد.

ويبدأ لخط الثاني بخدمة 6 محطات هي "بشائر الخير - بوالينو - وكالة الحضرة- سموحة – حجر النواتية – السيوف"، والخط الثالث 16 محطة بدءا من بشائر الخير إلى العوايد.

ويبلغ سعر تذكرة الخط الأول 10 جنيهات، والثاني 7 جنيهات، والثالث 5 جنيهات، حيث تم توفير 15 أتوبيسا كهربائيا مكيف الهواء، ويسع 90 راكبا، ويعمل بمحرك كهرباء 300 كيلووات، وسرعته القصوى 80 كيلومترا في الساعة.

المصدر: RT

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