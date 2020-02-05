مصر تعلن انطلاق الأتوبيس الكهربائي الأول في البلاد (صور)

أعلنت شركة "مواصلات مصر" المتخصصة في مجال النقل الحضري المستدام، وصاحبة العلامة التجارية عن إطلاق أول أوتوبيس ذكي في مصر ليخدم القاهرة.

إقرأ المزيد

ويأتي انطلاق الأوتوبيس الجديد بتحالف تقوده الهيئة العربية للتصنيع وتشارك فيه عدة شركات أبرزها مواصلات مصر و12 شركة أخرى، وذلك بهدف تقديم حل متكامل لتطبيق منظومة النقل العام الذكي طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.

وينطلق الأوتوبيس الكهربائي ذو الـ44 مقعدا من ميدان عبد المنعم رياض متجها إلى القاهرة الجديدة ويتوقف في أربع محطات رئيسية في بداية رحلة الانطلاق وصولا إلى محطة الوصول "محطة اللوتس" بالتجمع الخامس، حيث تبدأ رحلة الانطلاق من موقف عبد المنعم رياض، ثم شارع رمسيس مرورا بميدان العباسية وصولا إلى شارع التسعين ثم الجامعة الأمريكية وتعتبر خدمة النقل السريع التي تطلقها "مواصلات مصر" هي خدمة فريدة من نوعها في مصر.

ويصل سعر التذكرة عبر البطاقة الذكية "مواصلاتي" 18 جنيها وخارج البطاقة 25 جنيها.

المصدر: الأهرام