مصر تعلن عن نقلة نوعية في مجال المواصلات

أعلن وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، عن نقلة نوعية في مجال نقل الركاب في مصر، باستخدام مشروع الأتوبيس الفائق الجودة، وهو ضمن مشروع "استدامة النقل في مصر".

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وأشار الوزير المصري في بيان إلى أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في نقل الركاب بمصر، حيث يهدف إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس فائق الجودة بخدمات مميزة تقدم لأول مرة، لربط مدينتي 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وطريق الواحات/الإنتاج الإعلامي بمحطة مترو جامعة القاهرة، وميدان عبد المنعم رياض.

وقال الوزير المصري إن هذا المشروع يعمل على تغيير ثقافة النقل و تغيير أسلوب الانتقال للتحول من استخدام السيارات إلى استخدام الأتوبيس الفائق الجودة، مما يؤدى إلى خفض الكثافة المرورية، وتوفير استهلاك الوقود.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شريف الشربيني، إلى أنه من المقرر إنشاء 7 خطوط أتوبيس جديدة، وقوامها نحو 50 أتوبيسا فائق الجودة.

المصدر: RT