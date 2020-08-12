الاقتصاد البريطاني يهوي 20.4%

أفادت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4% في الفترة بين أبريل ويونيو من 2020، وذلك في ظل إجراءات كورونا، وهو أكبر انكماش معلن لأي اقتصاد كبير حتى الآن.

وتظهر البيانات أن سادس أكبر اقتصاد في العالم (البريطاني) دخل في ركود، إذ انكمش للربع الثاني على التوالي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، إن هناك مؤشرات على الانتعاش في شهر يونيو الماضي فقط، حين نما الناتج المحلي الإجمالي 8.7% مقارنة مع شهر مايو السابق له.

كان بنك إنجلترا المركزي توقع الأسبوع الماضي أن يستغرق ركود الاقتصاد حتى الربع الأخير من 2021، لكي يستعيد حجمه السابق، وحذر من أن البطالة سترتفع بشدة على الأرجح.

المصدر: "رويترز"