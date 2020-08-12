روسيا.. وظائف شاغرة برواتب مرتفعة

حددت دراسة لسوق العمل الروسية الشواغر ذات الأجور المرتفعة لشهر أغسطس الجاري، وشملت الشواغر اختصاصات في مجالات مثل التعليم وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الدراسة إلى أن رئيس قسم تطوير مشروع ويب مع خبرة 3 سنوات يمكنه الحصول على راتب شهري في حدود 150 ألف روبل (ألفين دولار)، أما مطور واجهات أمامية، وهو مبرمج يكتب شفرات الواجه الأمامية لموقع الويب، فيتراوح راتبه ما بين 130 و150 ألف روبل.

كذلك أظهرت الدراسة وجود شواغر برواتب مرتفعة في مجال التعليم، وذلك مع قرب بداية العام الدراسي، ومنها مدير تدريس في مدرسة خاصة براتب شهري يتراوح ما بين 110 - 150 ألف روبل.

أما أطباء الأسنان فيمكنهم الحصول في أغسطس على وظيفة براتب شهري يصل إلى 300 ألف روبل، في حين الوظائف في مجال التسويق تبلغ الرواتب فيها نحو 200 ألف روبل شهريا، لكن شرط الخبرة ضروري، إذ يجب على المتقدم أن يتمتع بخبرة تصل إلى 3 سنوات.

الدولار حاليا = 73 روبلا

المصدر: "نوفوستي"