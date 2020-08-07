مصر تصدر تحذيرا لمواطنيها في الكويت

حذر مكتب التمثيل العمالي المصري في الكويت من قيام بعض الأفراد بتشكيل كيان غير قانوني تحت مسمى "اللجنة النقابية للعاملين المصريين بالخارج والعائدين" بهدف جمع الأموال.

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وأهاب مكتب التمثيل العمالي في الكويت بالمواطنين المصريين عدم التعامل مع هذا الكيان بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن وزارة القوي العاملة المصرية والمكتب غير مسؤولين عن أية تبرعات مادية أو عينية يقوم هذا الكيان بجمعها في دولة الكويت أو غيرها تحت أي مسمى.

ويتعرض الكثير من المواطنين المصريين لعمليات نصب كبيرة بداعي جمع الأموال سواء لتجديد الإقامة أو الحصول على تأشيرات دائمة، ودائما ما يقع المواطنين ضحية لمثل هذه العمليات.

المصدر: RT