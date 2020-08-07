الولايات المتحدة.. تراجع معدلات البطالة

تباطأ نمو التوظيف بالولايات المتحدة تباطؤا كبيرا في يوليو الماضي، مع تجدد تنامي إصابات كورونا، ما يدل على أن تعافي الاقتصاد الأمريكي من الركود، الذي تسببت فيه الجائحة، يتداعى.

وزادت الوظائف غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة الشهر الماضي، بعد تسجيل 4.791 مليون في يونيو الماضي، حسبما ذكرته وزارة العمل اليوم الجمعة.

وتراجع معدل البطالة إلى 10.2 بالمئة من 11.1 بالمئة في يونيو الماضي، لكن القراءة غير دقيقية بسبب تسجيل البعض أنفسهم تحت بند "عاملين متغيبين عن العمل" على خلاف الحقيقة.

كما أن 31.3 مليون شخص على الأقل حصلوا على شيكات إعانة البطالة في منتصف يوليو الماضي.

المصدر: "رويترز"