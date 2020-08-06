الأردن يحدد الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة

أكد وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة، الخميس، على أن الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة، والتي سجلت على منصة "حماية"، سيكون يوم 31 من أغسطس الجاري.

وأشار البطاينة في تصريح صحفي، إلى أن "العمالة الوافدة المسجلة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتستفيد من إعفاء صاحب العمل والعامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه)، والذين سيغادرون بشكل نهائي، سيعفون من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما في ذلك الرسم الإضافي لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية".

وأضاف الوزير: "سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية من غرامة عدم تجديد أذن الإقامة السنوية المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973".

وأشار، إلى أن "أخر موعد للتسجيل على منصة (حماية)، بهدف المغادرة، سيكون لغاية نهاية دوام يوم الأحد الـ16 من أغسطس الحالي، للاستفادة من هذه الإعفاءات"، لافتا إلى أن "المنصة ستغلق بعد هذا التاريخ".

وشدد البطاينة، على أن التنسيق مستمر بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال، في ضوء الإجراءات المتعلقة بتنظيم الرحلات الجوية إلى بعض البلدان العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات بحرية إضافية عبر ميناء "العقبة - نويبع".

المصدر: "وكالات أردنية"