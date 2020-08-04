حدث تاريخي.. شركة يتوقع أن تفتتح نادي التريليوني دولار قريبا

يشهد سهم عملاق الإلكترونيات"آبل" في الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا، وإذا استمر في هذا الزخم فمن المتوقع أن تفتتح شركة "آبل" قريبا نادي التريليوني دولار من حيث القيمة السوقية.

أنهى سهم "آبل" تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع نسبته 2.52% عند 435.75 دولار.

وفي نهاية تعاملات أمس بلغت القيمة السوقية للشركة الأمريكية 1.863 تريليون دولار، أي أن 137 مليار دولار تفصل الشركة عن افتتاح نادي التريليوني دولار.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد ارتفع سهم "آبل" هذا العام بنحو 142 دولارا (حوالي 48%)، حيث جرى تداول السهم في نهاية العام الماضي عند 293.65 دولار للسهم، أما أمس فقد جرى تداول الأسهم عند 435 دولارا.

واللافت أن سهم "آبل" صعد خلال الجلسات الخمس الماضية بمقدار 62.75 دولار للسهم (16.8%)، حيث كان في 28 يوليو الماضي عند 373 دولارا، وإذا واصل السهم ارتفاعه بنفس الوتيرة فستتجاوز القيمة السوقية للشركة الأمريكية مستوى التريليوني دولار في الأسبوعيين القادميين.

المصدر: RT