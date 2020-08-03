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ترامب: لا مانع من شراء "مايكروسوفت" تطبيق "تيك توك" الصيني

مال وأعمال

ترامب: لا مانع من شراء
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أنه لا يعارض شراء شركة "مايكروسوفت كورب" تطبيق الفيديو القصير المملوك للصين "تيك توك".

وقال: "أي عملية شراء من قبل شركة أمريكية يجب أن تتم بحلول 15 سبتمبر المقبل، كحد أقصى".

وأضاف: "أجريت محادثة رائعة مع الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت"، واقترحت أنه سيكون من الأسهل إذا اشترت شركته جميع أسهم "تيك توك"، بدلا من 30% منها فقط".

وهدد ترامب الأسبوع الماضي بحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

المصدر: "رويترز"

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