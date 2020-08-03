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ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات صناعة إيجابية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات صناعة إيجابية
Reuters
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط اليوم، إذ عوضت بيانات صناعة إيجابية من أوروبا وآسيا زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 حول العالم والمخاوف من حدوث زيادة في معروض الخام.

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وبحلول الساعة 13:44 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام "برنت" بواقع خمسة سنتات إلى 43.57 دولار للبرميل وزاد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" ستة سنتات إلى 40.33 دولار للبرميل.

وقال وارن باترسون مدير استراتيجية السلع الأولية في "آي إن جي" للاستشارات: "يبدو أن المضاربين صاروا أكثر قلقا حيال تعافي الطلب، إذ أن الوتيرة أبطأ بكثير من توقعات السوق بعد الدخول في النصف الثاني من العام".

وواصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا زيادتها في الولايات المتحدة، وبلغت حوالي 18 مليونا عالميا، فيما تفرض بعض الدول قيودا جديدة أو تمدد قيودا قائمة في مسعى للسيطرة على الجائحة.

المصدر: "رويترز"

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