 
مباشر
عاجل
تركيا تدين اتفاقا بين شركة أمريكية و"قسد" حول استثمار النفط شمال شرقي سوريا

أنشطة مصانع منطقة اليورو تعاود النمو

مال وأعمال

أنشطة مصانع منطقة اليورو تعاود النمو
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/og52

أظهر مسح اليوم نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أوائل 2019، وذلك في ظل انتعاش الطلب بعد المزيد من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وانتعش مؤشر "آي اتش أس ماركت" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية ليسجل 51.8 نقطة في يوليو الماضي من 47.4 نقطة سجلها في يونيو الماضي، متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير 2019.

وكانت بيانات أظهرت انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 12.1%، وذلك في ظل أزمة كورونا.

وبغية دعم الاقتصاد الأوروبي، عزز البنك المركزي الأوروبي إجراءات التحفيز، واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 750 مليار يورو.

وفي ألمانيا أظهر مسح أن المصنعين الألمان شهدوا في يوليو الماضي توسعا في النشاط للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، مما ينبئ باستمرار تعافي القطاع.

وارتفع مؤشر "آي اتش أس ماركت" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 نقطة في يوليو الماضي، متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في 19 شهرا.

وربط فيل سميث، الاقتصادي في "آي اتش أس ماركت"، الزيادة بتحسن قوي في كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديدة.

لكنه أضاف أن المسح أشار إلى استمرار الطلب في ألمانيا دون مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما يحول دون تعاف أقوى.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا