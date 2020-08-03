"الملكية الأردنية" تسير رحلات إلى خمس دول

أعلنت خطوط الطيران الأردنية "الملكية الأردنية"، اليوم الاثنين، عن البدء بتسيير رحلات طيران إلى كل من إيطاليا وقبرص وكندا وماليزيا وتايلاند، بدءا من 8 أغسطس الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة "عمون" عن "الملكية الأردنية" فإنه سيتم تسيير أول رحلة في 8 أغسطس الجاري إلى إيطاليا، وفي اليوم نفسه إلى قبرص، على أن يتم تسيير رحلة في 13 أغسطس الجاري إلى كندا. ورحلتين اثنتين إلى كل من تايلاند وماليزيا في 1 سبتمبر المقبل.



وأكدت الملكية الأردنية أن على من يرغب بالسفر إلى الدول المصنفة خضراء الالتزام بشروط الدول المنوي السفر إليها.

المصدر: "عمون"