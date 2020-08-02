بيلاروس تزيد رسوم التصدير على النفط

رفعت بيلاروس الرسوم المفروضة على تصدير النفط والمنتجات النفطية، إلى خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وارتفع رسم التصدير على النفط الخام من 37.8 دولار إلى 46.9 دولار للطن.

وارتفعت الرسوم على البنزين المقطر مباشرة إلى 25.7 دولار (كانت في السابق 20.7 دولار). وزاد الرسم على البنزين التجاري والمقطرات الخفيفة والمتوسطة من 11.3 دولار إلى 14 دولارا. وتم تحديد نفس المبلغ كرسم تصدير على وقود الديزل والبنزين ومواد التشحيم والزيوت الأخرى.

سابقا، كانت روسيا المورد الوحيد للنفط إلى بيلاروس. وبموجب اتفاق عام 2017، تزود روسيا هذه الجمهورية بـ 24 مليون طن من النفط الخام، ولمينسك إعادة تصدير ستة ملايين طن منها مع الاحتفاظ برسوم التصدير في الميزانية البيلاروسية.

مع حلول عام 2024، سيتم توريد النفط الروسي إلى بيلاروس بالسعر العالمي، لذلك لن تتمكن هذه الجمهورية من كسب المال عند إعادة التصدير.

على خلفية هذه التناقضات، أعلنت بيلاروس أنها يمكن أن تشغل أنبوبين خط تصدير النفط الروسي إلى أوروبا "دروجبا"، بالإضافة إلى ذلك، بدأت بيلاروس في شراء النفط من الولايات المتحدة.

المصدر: لينتا رو