اقتصاد ألمانيا يسجل أكبر تراجع له على الإطلاق

أظهرت بيانات أولية اليوم أن اقتصاد ألمانيا انكمش 10.1% في الربع الثاني من 2020، في أكبر تراجع له على الإطلاق، إذ انهار إنفاق الأسر واستثمار الشركات والصادرات خلال جائحة كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات: "هذا الانخفاض الأكثر حدة منذ بدء حساب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لألمانيا في 1970".

وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انكماش الناتج القومي 9% على أساس فصلي و11.3% على أساس سنوي، استنادا إلى بنود معدلة في ضوء عوامل موسمية.

المصدر: "رويترز"