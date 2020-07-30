انهيار الطلب على المجوهرات والحلي

هبط الطلب العالمي على المجوهرات والحلي المصنوعة من الذهب في الربع الثاني من العام الجاري إلى مستويات قياسية متدنية، في ظل أزمة كورونا وإجراءات منع انتشار الفيروس.

وأفاد مجلس الذهب العالمي، في تقرير له، بأن الطلب العالمي على المجوهرات والحلي الذهبيبة هوى في الربع الثاني بنسبة 53% إلى 251 طنا.

وعزا المجلس سبب الهبوط إلى عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي بسبب جائحة COVID-19، وارتفاع أسعار الذهب مؤخرا.

ووفقا لنتائج النصف الأول من العام الجاري، فقد انخفض الطلب العالمي على المجموهرات بنحو النصف تقريبا 572 طنا.

وقال جون موليجان المدير في المجلس، إنه من الصعب توقع الفترة التي ستلزم لتعافي الطلب بسبب صعوبة التنبؤ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

يشار إلى أن سعر أونصة الذهب ارتفع من 1528 دولارا سجلها في مطلع العام الجاري، ليتم الآن تداولها في نطاق 1975 دولارا، وسط توقعات بأن تكسر الأونصة حاجز الـ2000 دولار قريبا.

المصدر: "تاس"