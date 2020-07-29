أونصة الذهب بـ3500 دولار.. حلم أم واقع؟

سجلت أسعار الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، أعلى مستوى على الإطلاق هذا الأسبوع مع إقبال المستثمرين على شرائه، وسط توقعات الخبراء أن يواصل المعدن الأصفر تسجيل المستويات القياسية في 2020.

وارتفع سعر أونصة الذهب الأسبوع الجاري إلى أكثر من 1940 دولارا، متجاوزا الذروة التي لامسها هذا المعدن النفيس في سبتمبر 2011.

وجرى تداول أونصة الذهب عند 1954.30 دولار يوم الثلاثاء، بحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش.

وجاء ارتفاع الذهب وسط مخاوف المستثمرين بشأن جائحة Covid-19، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وعلق على ذلك باري داويس، الرئيس التنفيذي لشركة Martin Place للأوراق المالية قائلا: "ما هو مهم حقا هو مدى السرعة التي وصل بها الذهب إلى هذا المستوى، والشيء المهم الآخر، هو أن الذهب تجاوزر مستوى 1800 دولار بسهولة، وهذا يقول لي بشكل أساسي أن هذه السوق قوية للغاية".

وأضاف، أن الذهب قد يصعد إلى 3500 دولارا في غضون عامين، مع إقبال المستثمرين على المعدن للتحوط من مخاطر التضخم.

إلا أن السوق ستكون ضيقة للغاية، خاصة مع قيام البنوك المركزية بشراء المزيد من الذهب على مدى السنوات القليلة الماضية.

المصدر: وكالات