الليرة التركية تتعافى

تعافت الليرة التركية جزئيا، اليوم الثلاثاء، من خسائرها أمس الاثنين، ووصف المحللون أن ذلك يعكس ضغوط بيع مكبوتة بسبب تدخل الدولة باهظ التكلفة للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

واستقرت العملة التركية اليوم الثلاثاء عند 6.875 ليرة للدولار الواحد، بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينيتش، بعدما هوت أمس إلى 6.985 ليرة للدولار، وهو أقل مستوى منذ 13 مايو الماضي.

ووفقا لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة ما يطلق عليه التدخل في سعر الصرف بلغت حوالي 100 مليار دولار منذ مطلع العام الماضي، ما ساهم في تقليص احتياطيات النقد الأجنبية لتركيا.

وتراجع إجمالي احتياطي النقد الاجنبي إلى 49 مليار دولار من 81 مليار دولار هذا العام.

ولامست الليرة مستوى منخفضا قياسيا في السابع من مايو الماضي، مما سرع بحث أنقرة عن تمويل أجنبي.

المصدر: "رويترز"