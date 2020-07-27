أونصة الذهب بـ 2000 دولار.. ما وراء هذه التوقعات؟

تحدث مدير الاستراتيجيات في شركة الاستثمار "فينام" ياروسلاف كاباكوف عن الأسباب التي دفعت أسعار الذهب إلى تسجيل مستويات تاريخية خلال تعاملات اليوم.

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سجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية اليوم مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار للأونصة، وذلك في ظل إقبال المستثمرين على شراء الأصفر الرنان.

لكن سعر أونصة الذهب انخفض بعد ذلك ليتم تداولها عند مستوى 1935 دولارا، بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو.

وعن الأسباب التي تقف وراء ذلك، قال كاباكوف، إن "سعر الذهب على مدى الشهور الماضية كان عند مستوى 1800 دولارا للأونصة، وكان من المتوقع أن تصعد الأونصة خلال العام الجاري إلى 2000 دولارا، وذلك في ظل سياسة نقدية ميسرة من قبل البنوك المركزية وضخ مستمر للسيولة إلى الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار أن عائدات سندات الخزانة لا تجذب المستثمرين، لذلك تحول العديد منهم نحو الذهب، حيث يتحوط المستثمرون من مخاطر التضخم".

وفيما يلي منحى تداول أونصة الذهب في نحو 5 سنوات:

Bloomberg

المصدر: "نوفوستي"