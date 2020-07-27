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الذهب يبلغ مستوى تاريخيا في ظل هبوط الدولار

مال وأعمال

الذهب يبلغ مستوى تاريخيا في ظل هبوط الدولار
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية اليوم، مع احتدام الخلاف بين واشنطن وبكين، في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الأصفر، الذي يعد ملاذا آمنا للتحوط من المخاطر.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 1931.50 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار.

وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1927.50 دولار.

وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من ستة بالمئة إلى 24.36 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.

وقالت سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع في شركة "إيه إن زد" إن "الذهب في وضع ممتاز للتحرك صعودا"، وسط أزمة الفيروس وسعي البنوك المركزية للحصل على سيولة.

وتابعت "يحصل على مزيد من الدعم من انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. الطلب على (الذهب) الملاذ الآمن يتزايد في حين لم يعد هناك طلب على الدولار الأمريكي".

المصدر: "رويترز"

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