الدولار يهوي بعد بيانات سلبية أمريكية

هوى الدولار، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ابتعاد المستثمرين عن عملة الاحتياطي العالمية، ومع تعثر خطى التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ونزلت العملة الأمريكية لأقل مستوى في أربعة أشهر أمام الين الياباني، وإلى أدنى مستوى في 22 شهرا أمام اليورو، وسجلت أدنى مستوى لها في خمسة أعوام أمام الفرنك السويسري، بينما سجل الذهب مستوى مرتفعا قياسيا.



ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، يومي الثلاثاء والأربعاء، بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تعثر التعافي بسوق العمل في الولايات المتحدة.

وفي حين لا ينتظر صدور إعلانات مهمة، يتوقع محللون أن يقوم صانعو السياسات المالية بالولايات المتحدة في التمهيد لتحرك آخر في سبتمبر المقبل، أو في الربع الرابع من 2020.



وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.1725 دولار، وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنفس الوتيرة، في حين سجل الجنيه الإسترليني والدولار السنغافوري ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر.



المصدر: "رويترز"