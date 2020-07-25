سوريا .. لماذا لم تنخفض الأسعار رغم تحسن سعر صرف الليرة؟

رغم التحسن الذي تشهده الليرة السورية، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأسعار في البلاد، إذ بقيت تحافظ على ارتفاعها منذ بدأ سعر صرف الليرة مقابل الدولار يصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ورغم أن ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف كان سببه الرئيسي ارتفاع سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة (تجاوز الدولار 3500 ليرة) إلا أن تراجع أسعار الصرف إلى ما دون 2000 ليرة خلال اليومين الماضيين (حسب بعض المنصات المتخصصة) لم يؤد إلى التراجع في أسعار السلع والبضائع في السوق.

فلماذا؟.

يقول الخبير الاقتصادي والصناعي السوري شادي دهام لـ RT إنه ورغم التحسن الذي شهدته الليرة وتجاوزت نسبته 35% إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على أسعار السلع، بل إن أسعار بعض السلع ارتفعت.

ويرى دهام أن من أسباب ذلك أن البضائع الموجودة في الأسواق مستوردة مسبقا بسعر صرف مرتفع، وأن من الخطأ قياس أسعارها كما تقاس أسعار العملة، إذ أن تغير الأسعار في الأسواق ليس آنيا ويتطلب وقتا لتنفد البضائع المستوردة مسبقا وتأتي بضائع جديدة بسعر الصرف الحالي، إضافة إلى دور تجار الأزمة الذين يستغلون الأمر لتحقيق مكاسب إضافية في غياب أي رقابة حكومية، فالبلاد تعيش أزمة فساد وضعف إدارة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية. والأزمة في سوريا تخطت كونها أزمة في سعر الصرف فحسب وأصبحت أزمة فساد وأزمة ضعف إدارة وأزمة نقص في المواد الصناعية والكثير من الأزمات الأخرى التي لا يُسلط الضوء عليها، على عكس الدولار الذي أصبح حديث الشارع.

أسباب تحسن سعر الصرف

يقول دهام إن سبب التحسن التدريجي في سعر صرف الليرة يعود لعدة عوامل منها إجراءات البنك المركزي الاحترازية، التي كان أولها رفع سعر الحوالات الخارجية في التعاملات الرسمية إلى 1250 ليرة، ولذلك ومع اقتراب عيد الأضحى فمن الطبيعي أن الحوالات ستتدفق من السوريين في الخارج، وبسبب أعداد السوريين الضخمة في المهجر فسيكون لذاك التدفق تأثير كبير في تحسن الليرة.

يضاف إلى ذلك إعلان مصرف سورية المركزي عن نتائج الاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية، ما أتاح الحصول على المليارات من الليرة السورية، وقد تم تحديد حجم الإصدار النهائي للمزاد عند مستوى 74 مليار و300 مليون ليرة سورية، وذلك بهدف التحكم بالسيولة وسحبها من الأسواق لتوجيهها نحو المصرف، ومن ثم المساهمة في منع هذه الأموال من الدخول في مضاربات على الدولار.

ويضيف دهام أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تحسن الليرة، منها ما هو متعلق بالقبضة الأمنية للحكومة السورية في تنفيذ المرسوم الذي يجرم كل من يتعامل بغير الليرة السورية أو يضارب عليها، فقام المصرف المركزي بضرب معاقل السوق السوداء التي تضم بعض الأشخاص والشركات، كذلك كانت هناك خطوة مهمة تمثلت بمكافحة التهريب، إذ أن غياب المواد المهربة من السوق سيكون كفيلاً بتنشيط الإنتاج الوطني.

لكن ذلك التحسن لم ينعكس بعد على الأسعار، فما الإجراءات التي يمكن أن تساهم في ذلك؟

حزمة قرارات

يقول دهام إن تطبيق "التسعيرة الجبرية" الخاصة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد يؤدي لمشاكل في اختفاء السلع من الأسواق، وتشوهات في قطاع الإنتاج بالكامل، الأمر الذي يؤدي لتقليل معدل النمو الاقتصادي بشكل عام، وأنه على المستوى العملي، لا يمكن أيضاً تطبيق التسعيرة الجبرية، إذ لا توجد إمكانية لوضع مراقب أمام كل بائع، لضمان التزامه بالبيع بالسعر المحدد.

ويرى دهام أن الحل الأفضل هو أن تقوم الحكومة بخفض أسعار عوامل الإنتاج، والعمل على زيادة المنافسة، ليكون من مصلحة التاجر خفض الأسعار وليس زيادتها، وهذا ما أكد عليه مرسوم الرئيس بإعفاء المواد الأولية المستوردة، والخاضعة لرسم جمركي، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الاستيراد، لمدة عام واحد، والمرسوم من شأنه خفض أسعار المنتجات المحلية في الأسواق السورية، إذ أنه يوفر على الصناعي السوري نحو 10% من قيمة فاتورة مستورداته من المواد الأولية، وهو ما يمكن تلمسه في أسعار بعض السلع كالخضار والفواكه، أما السلع المستوردة فتتأثر بظروف الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تؤثر في فاتورة استيرادها وتزيد في تكلفتها، إضافة إلى ضعف منافسة المنتجات المحلية للسلع المستوردة، وهنا يوجد سبب آخر مرتبط بارتفاع فاتورة الاستيراد مع وجود امتيازات لتجار على حساب آخرين في الاستيراد، ما يشجع على الاحتكار، ولذلك يجب فتح السوق أمام من لديه الملاءة المالية للاستيراد والمنافسة في الأسعار، خاصة أن الحكومة اتخذت عدة خطوات للحد من ارتفاع الأسعار من خلال طرح السلع الغذائية بأسعار تشجيعية.

إن تحسين وضع الليرة السورية في هذه الظروف الصعبة جدا، كما يقول دهام، يحتاج إلى تركيز تام على دعم الإنتاج، لأن ذلك يؤدي إلى تلبية الطلب المحلي وخفض الطلب على القطع الأجنبي، وهذا يساهم في عملية تخفيف سعر الصرف.

ويختتم دهام بالقول إن البلاد بحاجة لحزمة قرارات صارمة لتنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ووضع سياسة نقدية شفافة وواضحة، وهو ما يسهم في كسب ثقة المواطنين، فالحفاظ على سعر صرف الليرة، وعلى الاستقرار النقدي يشكل عاملا أساسيا محفزا لنمو الاقتصاد الوطني.

المصدر: RT