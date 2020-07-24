الدولار يدعم أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل انخفاض العملة الأمريكية، الأميير الذي يدعم الطلب على السلع الأولية لحائزي العملات الأخرى.

بحلول الساعة 08:05 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 43.46 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.35% عن سعر التسوية السابق.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.15% إلى 41.13 دولار للبرميل.

وانخفاض قيمة العملة الأمريكية يعزز أسعار السلع الأولية، بما ذلك النفط، إذ أن الدولار الرخيص يجعل النفط متاحا بالنسبة للمستثمرين الحائزين على عملات أخرى.

وفي وقت سابق من التعاملات هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، إلى 94.6 نقطة، وهو أدنى مستوى في عامين.

المصدر: "نوفوستي"