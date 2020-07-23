رئيس الوزراء الروسي يكشف ما تملكه روسيا من ذهب ونقد أجنبي

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب تقع عند مستويات مستقرة، وتبلغ في الوقت الراهن 570 مليار دولار.

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وجاء تصريح رئيس الحكومة الروسية في مقابلة جرت اليوم الخميس مع قناة "روسيا 24".

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فإن احتياطيات البلاد الدولية بلغت بحلول مطلع الشهر الجاري 568 مليار دولار، بما في ذلك الذهب والذي تقدر احتياطياته بنحو 131 مليار دولار.

وطمأن ميشوستين بشأن وضع روسيا المالي والاقتصادي، وخاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والروسي من ضمنه.

وأكد استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا، وقال إن "الإيرادات التي تم جمعها في الواقع قبل ذلك (أزمة كورونا) تؤمن الاستقرار في جميع أقسام الميزانية الروسية، وتسمح لنا بأن نشعر براحة شديدة".

كذلك أكد رئيس الوزراء الروسي أن روسيا لديها ما يكفي من الأموال لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية ومشاريعها الوطنية.

كما توقع ميشوستين أن تصل احتياطيات صندوق الرفاه الوطني بحلول نهاية العام الجاري عند مستوى 8 تريليونات روبل (قرابة 113 مليار دولار).

وصندوق الرفاه الوطني ليس احتياطيات روسيا الدولية، بل هو صندوق سيادي تستخدمه موسكو لمراكمة الأموال فيه في زمن ازدهار أسعار النفط لتستخدمها فيما بعد خلال الأزمات الاقتصادية بهدف تخفيف الضغط على الميزانية ودعم الإنفاق المالي.

وكانت روسيا قد اعتمدت في فبراير 2019 انفاق 25.7 تريليون روبل على مشاريع وطنية اعتبارا من العام 2019 وحتى العام 2024، لكن الحكومة تعمل الآن على إعداد خطة لتمديد فترة تنفيذ هذه المشاريع حتى العام 2030.

الدولار= 71 روبلا

المصدر: "نوفوستي"